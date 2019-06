Furto in corso Mazzini: svaligiati 4 furgoni dell’impresa Prili Ivano, danno da 4mila euro

Sono entrati in azione lungo il centralissimo corso Mazzini, ma non hanno avuto timore di essere scoperti.

Nella notte tra domenica e lunedì, i ladri hanno preso di mira i furgoni dell'impresa Prili Ivano, che si occupa di realizzazione e manutenzione di impianti idrici e di impiantistica per il riscaldamento e condizionamento.

Gli ignoti hanno svaligiato quattro mezzi parcheggiati all'esterno, nel piccolo piazzale laterale che si trova di fronte alla chiesa della Madonna dei Sette Dolori.

"Dai furgoni - racconta il titolare - hanno portato via trapani, avvitatori, manometri e scale. Il danno, compresi i vetri danneggiati, si aggira attorno ai 4mila euro. Sto andando dai carabinieri a sporgere denuncia. Già ieri li avevo informati dell'accaduto. Non avevamo mai subito furti in passato".

Le indagini inizieranno probabilmente dalla ricerca, nei filmati della videosorveglianza comunale, di immagini che aiutino i militari del maggiore Amedeo Consales a invididuare i volti dei responsabili o la targa del mezzo su cui hanno caricato la refurtiva.