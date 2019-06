Elio Bucciantonio (Submeet): "I ragazzi, se valorizzati bene, sono una risorsa immensa"

Anche quest'anno Submeet, associazione fondata nel 2011 con l'obiettivo di promuovere la mobilità transazionale, in particolare attraverso i programmi Erasmus+, ha partecipato a Scuolalocale Open Day [LEGGI]. Elio Bucciantonio, responsabile di Submeet, ha tenuto un interesante laboratorio dla titolo "La scrittura nel giornalismo e nelle professioni", attirando l'attenzione degli studenti partecipanti e instaurando con loro un proficuo dialogo.

"Il messaggio principale, che saper scrivere sia un valore e una competenza essenziale, credo sia stato raccolto dai ragazzi. Non c'è stato da parte loro un ascolto passivo ma sono stati coinvolti, hanno trovato spunti di riflessione e ci siamo confrontati sui diversi aspetti". Per Bucciantonio e Submeet quello con il mondo della scuola è un rapporto costante e quotidiano. "Ci stimola e ci permette di stare al passo con le nuove generazioni. Possiamo stare in un ambiente motivamente perchè i ragazzi, valorizzati bene, sono una risorsa".