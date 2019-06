Da Vivai Spadaccini c’è aria di primavera. Un tripudio di colori tra fiori, piante e frutti accoglie i visitatori della vasta area espositiva in contrada Buonanotte, al confine tra Vasto e San Salvo. L’azienda, che da oltre 60 anni è punto di riferimento sul territorio per la vendita di piante ornamentali, da frutto e da orto, oltre che nella progettazione e realizzazione di parchi, giardini e terrazzi pubblici e privati, da aprile a ottobre presenta un allestimento di articoli stagionali che soddisfano tutte le esigenze. Da chi deve rinnovare un giardino o un terrazzo a chi vuole impreziosire una cerimonia o una festa con composizioni nel segno dello stile. È questo anche un momento importante per la cura dei prati e Vivai Spadaccini offre la duplice possibilità della semina o della posa in opera di un manto erboso già pronto. L’attenzione al vivaio, con la continua ricerca dei migliori fornitori, caratterizza l’attività dell’azienda, sempre pronta a mettere in campo idee innovative nella cura del verde.

Con la bellezza dei fiori e delle piante di questo periodo si ha la possibilità di arricchire gli spazi verdi, di cui lo staff di Vivai Spadaccini si occupa durante tutto l’anno, creando un’immagine fresca e colorata. Aspetti molto importanti nell’attività quotidiana sono la consulenza e la progettazione, curando ogni dettaglio di spazi verdi, terrazzi e balconi dal sopralluogo alla realizzazione finale. Un altro servizio a disposizione dei clienti è il noleggio di piante per rendere più bello il luogo dove si svolgono eventi e manifestazioni di ogni genere. Per la cura del verde Vivai Spadaccini offre prodotti di livello professionale ma pensati per un utilizzo di tipo hobbistico. Dai vasi di ogni forma e materiale, concimi, antiparassitari, nello spazio espositivo di contrada Buonanotte si può trovare tutto ciò di cui si ha bisogno.

Orari di apertura

Dal lunedì al sabato

Mattina 7.30 - 12.30

Pomeriggio

Inverno 14.30-17.00

Estate 15.00-18-30

Vivai Spadaccini

Contrada Buonanotte, 3

San Salvo

tel. 0873.801326

www.vivaispadaccini.com





Informazione pubblicitaria