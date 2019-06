Coordinamento di Protezione Civile del Vastese, formazione per il supporto all’elisoccorso

Il Coordinamento di Protezione civile del Vastese ha promosso un interessante incontro di formazione, presso la sede operativa di Vasto, con il comandante dell'elisoccorso del 118 di Chieti, Alfonso Friolo, sulle corrette modalità operative di avvicinamento al mezzo aereo in fase di atterraggio e non. Sono diverse le circostanze in cui gli uomini della protezione civile si trovano a dover operare in supporto agli equipaggi dell'elisoccorso. A Vasto già da tempo il gruppo comunale di PC garantisce la sicurezza nell'atterraggio e nel decollo dell'elicottero presso la piazzola di viale Paul Harris.

"Sono stati molti gli argomenti trattati dall'ufficiale che hanno impegnato fino a tarda serata oltre 40 volontari del Coordinamento. Una gran bel passo avanti per la sicurezza di tutti. All'incontro hanno partecipato i volontari dei Gruppi Comunali di Vasto, Scerni, Torino di Sangro, del Modavì di Cupello, dell'Associazione Castello Onlus di Monteodorisio e della Croce Rossa Italiana di Vasto".