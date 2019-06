Auto scivola dal carro attrezzi e colpisce vettura in sosta: un uomo in ospedale

Un'auto scivola giù dal carro attrezzi, su cui era stata caricata, e colpisce un'altra autovettura in sosta. È avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in corso Mazzini, nei pressi del viadotto Histonium.

Per cause in via di accertamento da parte della poliza municipale di Vasto, probabilmente per il cedimento del gancio cui la macchina era ancorata, la Honda Cr-v che si trovava sul piano di carico del mezzo di soccorso stradale è scivolata indietro colpendo una Fiat Uno che era ferma a bordo strada.

All'interno della vettura in sosta c'era il conducente, un uomo di 52 anni, che ha riportato lievi ferite e contusioni ed è stato trasportato dall'ambulanza del 118 al San Pio per accertamenti.