Si intitola "Una Vita che cambia" il primo libro di Laura Rongoni.

Pubblicato dalla Casa Editrice Scatole Parlanti del Gruppo Editoriale Alter Ego, Una Vita che Cambia è la storia di Emma.

"Filo comune dall’inizio alla fine - si legge nella nota di presentazione - sono l’Amicizia che lega la protagonista Emma all'amica di sempre Luisa e l’Amore nelle sue diverse ed ampie sfaccettature. Amicizia e Amore come tasselli importanti e fondamentali quale inno a non mollare, a guardarsi dentro, a lottare per la felicità e a Vivere la Vita.

Una Vita che cambia. Tutto è perfetto nella vita di Emma: un marito, la

famiglia, gli amici e il lavoro. Ma una lettera trovata sul tavolo della

cucina e una verità tenutale a lungo nascosta la gettano nello sconforto. È

l’inizio di cinque anni di tormenti, dubbi e paure che attanagliano la sua

esistenza e dove c’è posto solo per Luisa, l’amica di sempre, e che

sembrano trovare una fine quando il suo “cerchio protettivo” viene infranto

da Damiano. Uno scontro casuale tra le pareti di un ascensore, che la

turba nell’animo, fa vacillare il suo equilibrio ma la porta a iniziare un

viaggio dentro di sé dove scardinerà ad uno ad uno i tasselli della propria

vita.

I cinque anni di solitudine sembrano ormai alle spalle, ma il passato

riaffiora e tutto le crolla di nuovo addosso. Ma un confronto porterà Emma a tornare a vivere.

Una Vita che cambia, un nuovo lavoro, una nuova città, un incontro: Luca.

Una felicità inaspettata, una gioia smisurata, ma c’è ancora da lottare

contro alcune ombre che riguardano il passato dell’uomo che le ha fatto

riassaporare l’amore…

Il romanzo sarà disponibile a breve in libreria e negli store online".