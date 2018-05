Rugby, dall’intesa tra Tetras, Dolphins e Atessa nasce la Coppa Frentana

"Da un’idea delle società Tetras, Dolphins e Atessa Rugby, nasce un nuovo torneo, Si chiamerà Coppa Frentana, un nome che mette in risalto le origini che accomunano le tre squadre, e il torneo punta a ravvivare il movimento rugbistico del Sud Abruzzo e Molise". Lo annuncia un comunicato delle società organizzatrici.

"Il torneo si disputerà in tre triangolari e il vincitore verrà deciso nella finalissima che si svolgerà a giugno. La prima data è in programma venerdì 18 maggio, e si svolgerà al campo di Difesa Grande di Termoli. Le successive partite si disputeranno il 24 e 31 maggio.

Le tre società sono in fibrillazione per l’inizio di questo torneo, che offre ai ragazzi una vera sfida, e un test importante per concludere al meglio la stagione".