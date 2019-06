Buoni riscontri per il convegno sui disturbi alimentari a San Salvo

Grande partecipazione al primo evento organizzato dal Centro Studi Daidalos "Psiche e Cultura" che ha visto protagonisti professionisti del settore dell'alimentazione. Grazie al patrocinio del Comune di San Salvo, rappresentato dal vicesindaco Maria Travaglini e l'assessore alle Politiche sociali Oliviero Faienza e al Lions Club di San Salvo del quale erano presenti numerosi soci, l'evento ha voluto porre l'attenzione su tutte quelle patologie psico-fisiche che stanno colpendo la nostra società.

Il dott. Alessandro Raggi, infatti, attraverso la sua esperienza clinica psicoanalitica, ha approfondito i disturbi alimentari del comportamento e di come funzionano i servizi che coordina nei centri Ananke di Varese, Venezia e altre città in Italia. A seguire sono intervenuti il prof. Leonardo Seghetti, volto già conosciuto e grandissimo professionista del settore che ha deliziato i presenti su storie di farine e di alimentazione: "Abbiamo perso la sacralità e la convivialità dello stare insieme, ci stiamo allontanando dai noi stessi e dagli altri" seguendo la scia di chi lo ha preceduto. La dott.ssa Graziella Di Stefano della farmacia Di Croce, infine, ha approfondito il come mai di questo ultimo boom attuale delle intolleranze alimentari. È intervenuta Graziella Vizzarri del Lion Club di Larino la quale ha aperto i lavori su tutto ciò che il Distretto 108 A sta facendo sul campo in questi ultimi anni per portare quanta più consapevolezza sull'emergenza sociale dei DCA.

A moderare e organizzare l'evento il dott. Christian Valentino psicoterapeuta del centro studi che ha tracciato e traghettato i presenti sui confini trattati nel convegno. "C'è bisogno, per l'analista e lo psicoterapeuta, di uscire dalla stanza di analisi per fare Anima tra la gente, nella polis e nelle proprie città" ha concluso, per dare solo così cittadinanza alla psiche. A chiudere l'evento una deliziosa cena presso l'Osteria delle Spezie di San Salvo dove il prof. Seghetti ha inebriati gli ospiti sulla cultura dell'olio di oliva.

Lions Club San Salvo