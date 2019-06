Il Roccaspinalveti, sconfitto dal Tre Ville, retrocede in Seconda categoria

Sarà un'estate ricca di rimpianti quella del Roccaspinalveti. I biancoverdi perdono per 2 a 0 col Tre Ville il play out e retrocedono in Seconda categoria dopo 5 anni di militanza in Prima. La partita di oggi non era semplice, alla squadra dell'Alto Vastese – allenata da Alessandro Filippone – serviva un solo risultato utile, la vittoria, considerata la posizione più bassa in classifica.

Tra i rimpianti ci saranno sicuramente le due occasioni fallite oggi sullo 0 a 0 (traversa di Farina e calcio di rigore non realizzato da Simone Piccirilli), ma non solo. La formazione biancoverde ha infatti compromesso fatalmente la stagione nelle ultime partite di campionato venendo agganciati da formazioni che sembravano già spacciate come il Fresa e, appunto, il Tre Ville. Il Roccaspinalveti era probabilmente la meno indiziata della parte bassa della classifica del girone F per la retrocessione.

L'ultima apparizione del Roccaspinalveti in Seconda categoria risale alla stagione 2012/2013, terminata al quarto posto; sconfitta ai play off dallo Sporting San Salvo, poi chiese e ottenne il ripescaggio.

Ora, dopo un periodo di riflessione, si deciderà cosa fare nella prossima stagione. In Seconda categoria c'è l'altra squadra del paese, la Dinamo che ha raggiunto la salvezza prima della fine del proprio campionato.