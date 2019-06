Atti vandalici a Cupello, D’Amico: "Delinquenza in preoccupante aumento"

Il capogruppo de "Il Cambiamento" di Cupello, Camillo D'Amico interviene sugli atti vandalici all'interno degli uffici comunali [LEGGI].

Il grave atto vandalico consumato nella notte all’interno dell’appena ristrutturato palazzo municipale a Cupello non ci lascia indifferenti – dice D'Amico – ma preoccupati verso fenomeni di microdelinquenza in preoccupante crescita. Il nostro auspicio è che le forze dell’ordine risalgano al più presto a chi si è macchiato di questa imperdonabile e inqualificabile indecenza che lede l’intera collettività cupellese per l’importante valore simbolico che riveste la struttura così come si applichino poi pene severe cha siano anche esemplari. Ovviamente anche noi ci uniamo a chi sollecita di collaborare fattivamente con le forze dell’ordine chi sa oppure ha visto qualcosa per risalire ali responsabili. Noi, profondamente rispettosi dei valori civili della democrazia basata sul libero e franco confronto delle idee, desideriamo che qualsiasi scontro avvenga in maniera franca e leale piuttosto che su azioni ostili che danneggino le cose pubbliche acclarato che possa essersi trattato di qualche ritorsione di natura personale. Chiaramente sosteniamo l’azione di tutela della cosa pubblica intrapresa dal Sindaco Manuele Marcovecchio”.