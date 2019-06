Vasto Basket sconfitta in gara 1 a Chieti. Domenica seconda sfida al PalaBCC

Inizia con una sconfitta in casa del Magic Basket Chieti la serie di finale playoff della BCC Ge.Vi. Vasto Basket. In gara 1 i biancorossi di coach Gesmundo si sono arresi ai teatini, vittoriosi per 86-63 dopo un match condotto sempre avanti. Nel primo parzziale la Vasto Basket è riuscita a contenere il distacco entro i 5 punti (19-12) ma con il passare dei minuti il Chieti ha saputo incrementare il suo vantaggio, rimasto sempre sopra la doppia cifra fino alla sirena finale con il tabellone che sanciva il +23 della squadra di Castorina.

Domani, domenica 13 maggio, Ierbs e compagni avranno subito la possibilità di riscattarsi in gara 2. Si gioca alle 19.30 al PalaBCC con la dirigenza biancorossa che, anche in queste ore, ha rinnovato l'invito a tutti i vastesi affinchè sostengano la squadra spingendola fino in fondo in questa serie di finale playoff di serie C silver.

Magic Basket Chieti - BCC Ge.Vi. Vasto Basket 86-63

Parziali: 1°q 19-12, 2°q 53-29(24-17), 3°q 62-48(19-19), Finale 86-63.

Chieti: D'Amico Alba, Di Falco 13, Mennilli 17, Italiano 11, Povilaitis 23, Fusella, Gallo 2, Pelliccione 2, Masciulli, Razzi 2, Paulauskas 16,. Coach: Castorina.

Vasto: Paggi, Pace 7, Ierbs, Oluic 14, Di Tizio 13, Dipierro 17, Marino 8, Stefano 2, De Guglielmo 2, Flocco, Peluso, D'Annunzio. Coach: Gesmundo.