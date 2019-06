Obino (Exagogica): "L’impegno nella scuola come responsabilità sociale dell’azienda"

"Oggi le competenze di base sono le più richieste e importanti nello sviluppo del lavoro o della vita stessa delle persone. Per questo c'è necessità che le scuole, che non sono completamente attrezzate in questo, si aprano a progetto che ne permettono lo sviluppo". Così Alessandro Obino, fondatore di Exagogica, racchiude l'impegno della sua azienda ad iniziative negli istituti territorio. Il manager vastese ha partecipato alla seconda edizione di Scuolalocale Open Day [LEGGI] con un interessante intervento agli studenti proprio in tema di competenze trasversali e soft skills.

"Abbiamo rapporti con le scuole per rispondere al dovere di responsabilità sociale dell'azienda sul territorio. Tutti arriviamo dal mondo della scuola ed è quindi importante restituire qualcosa. È importante anche trarre delle conoscenze in più perchè utilizziamo la scuola come laboratorio per testare degli strumenti, soprattutto negli assessment".