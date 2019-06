"Alberi pericolanti da mesi nelle aree verdi del quartiere San Paolo"

Alberi pericolanti ormai da mesi nelle aree verdi del quartiere San Paolo. Le foto che pubblichiamo si riferiscono alle aiuole della zona di via Spataro.

Nel pieno della primavera, si moltiplicano le segnalazioni dei cittadini riguardo alle zone degradate.

In questo caso, chiedono sicurezza: i tronchi ricurvi e già pericolanti da tempo sono stati ulteriormente piegati dalla neve di febbraio.

Vanno tagliati al più presto per scongiurare distacchi di rami o il crollo di intere piante.

Due giorni fa, la Giunta municipale ha approvato la delibera che stanzia 188mila euro e dà il via libera al nuovo appalto per la manutenzione delle aree verdi suddividendo la città in tre grandi zone: centro, Vasto Marina e zona nord.

Ma è altrettanto necessario il taglio di rami e tronchi a rischio.