Incidente all’incrocio via Conti Ricci-viadotto Histonium, auto dentro la rotatoria

U n incidente è avvenuto alle 14 all'incrocio tra via dei Conti Ricci, viale Paul Harris e il viadotto Histonium.

Per cause in corso d'accertamento, un'auto è finita dentro l'aiuola della rotatoria posta al centro del crocevia.

Sul posto la polizia municipale e la protezione civile comunale.

Nell'incidente, sono rimaste "coinvolte - si legge in una nota del comandante della polizia locale, Giuseppe Del Moro - una Skoda Fabia, condotta da P.M.C., con direzione di marcia dal terminal bus verso i vigili del fuoco, e una Lancia y, condotta da M.T., con direzione di marcia dalla circonvallazione verso il viadotto Histonium.

Fortunatamente i conducenti dei veicoli non avevano bisogno di cure mediche. Sono in corso gli accertamenti al fine di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Durante le operazioni di rilievo si sono verificati lievi rallentamenti alla circolazione stradale".