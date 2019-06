Aveva un bilancino di precisione nella scarpa e dell’hashish: fermato 18enne

Bilancino di precisione nella scarpa e 18 grammi di hashish già suddivisi in dosi. Per questo motivo un giovane 18enne di origine marocchina è in stato di fermo in attesa della convalida dell'arresto.

Il giovane è stato fermato ieri sera dai carabinieri della Compagnia di Vasto sulla circonvallazione Istoniense nei pressi del parcheggio del supermercato Lidl.

La prima perquisizione ha portato al rinvenimento dello stupefacente. Controlli più approfonditi hanno permesso ai militari di scoprire il bilancino in una scarpa: una probabile prova sull'imminente spaccio dell'hashish. L'arresto è stato convalidato e nel pomeriggio si è tenuto il processo per direttissima in cui il giudice ha disposto per il 18enne l'obbligo di firma tre volte a settimana presso la caserma dei carabinieri.