Lions club Adriatica Vittoria Colonna dona al Comune 3 apparecchi per il telesoccorso

Il Lions Club Adriatica Vittoria Colonna dona tre apparecchi di telesoccorso al Comune di Vasto.

Questa mattina una delegazione del Lions Club, guidata dal presedente Luca Russo, ha consegnato all’assessore alle Politiche sociali Lina Marchesani, tre apparecchi per il servizio di telesoccorso, teleassistenza e telecontrollo. I terminali saranno donati a tre anziani soli e bisognosi.

Basta schiacciare il pulsante di un telecomando da portare sempre con sé. Per chi è anziano, solo e in preda ad un malore è il modo migliore per chiedere aiuto. Così infatti si lancia l'sos che viene immediatamente raccolto dalla centrale operativa che fa scattare i soccorsi.

“Abbiamo grande attenzione per gli anziani - ha spiegato il presidente del Lions Club Luca Russo - e questa vuole essere una testimonianza di quello che vogliamo fare per loro. Una ulteriore forma di collaborazione con l’Amministrazione Comunale che ormai prosegue da diversi anni.

Grande soddisfazione per la donazione degli importanti strumenti è stata espressa dall’assessore Lina Marchesani che ha sottolineato l’utilità del telesoccorso soprattutto per persone sole.

“Strumenti indispensabili - ha sottolineato Marchesani - per affrontare situazioni di emergenza o semplicemente per rilevare eventuali bisogni degli assistiti. Nei prossimi giorni saranno individuate le persone a cui saranno assegnati gli apparecchi”.