L’11 maggio lo spettacolo teatrale "Cuore di mamma"

Simpatia, ironia e dolcezza sono gli elementi che caratterizzeranno la commedia dal titolo “Cuore di mamma” scritta da Margherita D’Onofrio che verrà messa in scena venerdì 11 maggio (ore 21.00) nella sala teatro del Centro culturale "Aldo Moro" a San Salvo.

È un’iniziativa del Comune di San Salvo in occasione della prossima festa della mamma “per raccontare il grande valore dell’allattamento materno e dell’educazione con amore, lavoro teatrale incentrato su un sentimento universale come l’amore materno” come spiega il sindaco Tiziana Magnacca.

La commedia verrà messa in scena dall’Associazione teatrale “Novità di Paese” con la regia di Maria D’Onofrio e l’interpretazione di Margherita D’Onofrio, Donatella Del Duca, Jessica Zappacosta, Rino Zappacosta e Sofia D’Amico.

“E’ la storia di tre generazioni di donne, tre caratteri diversi, tre vissuti di maternità e una neonata in casa – dice l’assessore alla Cultura Maria Travaglini – Ingredienti che messi insieme generano situazioni di scontro, di ironia, di riflessione e di tenerezza. Uno spettacolo riservato a tutte le famiglie”.

L’ingresso è gratuito.