Coppini (Gi Group): "Vogliamo aiutare i giovani a valorizzare il loro talento"

La filiale di Termoli di Gi Group, primo gruppo italiano nei servizi dedicati al mondo del lavoro, ha partecipato come partner all'edizione 2018 dell'Open Day di Scuolalocale [LEGGI], il digital school magazine dedicato agli studenti degli istituti secondari. Ludovico Coppini, insieme allo staff della filiale termolese, ha tenuto un laboratorio con i ragazzi partecipanti all'open day sull'uso dei social network. "È stato un incontro in cui abbiamo cercato di dare degli spunti di riflessione sull'utilizzo consapevole dei social e come utilizzarli per il mondo del lavoro".

La sinergia tra Go Group e Scuolalocale aveva già vissuto un interessante momento formativo in occasione dell'evento Destination Work, organizzato su scala nazionale dall'agenzia per il lavoro [LEGGI]. "Crediamo tantissimo nel valore dei giovani - ha sottolineato Coppini -. Tante volte i giovani non hanno consapevolezza di avere un talento quindi siamo qui per cercare di valorizzare quel talento e far capire quelle che sono le competenze necessarie".