Scuolalocale Open Day 2018: competenze e idee a confronto

Oltre duecentocinquanta studenti, appartenenti a venti istituti scolastici di Abruzzo e Molise, hanno partecipato lo scorso 4 maggio alla seconda edizione di Scuolalocale Open Day. Una giornata di incontro per i ragazzi delle scuole medie e superiori che vivono l’esperienza della redazione studentesca organizzata con la collaborazione organizzativa dell’agenzia Comma e il supporto di Croce Rossa. Nell’anno scolastico che sta per concludersi, il terzo per il progetto Scuolalocale, sono state oltre 30 le redazioni attive nelle scuole di Abruzzo, Molise, Marche e Calabria. Una rete di istituti e aziende fa di Scuolalocale un digital school magazine che crea un ponte tra il mondo della scuola e quello del lavoro attraverso l’acquisizione di competenze trasversali e la valorizzazione di efficaci progetti di alternanza.

L’open day, ospitato dal Polo Liceale Mattioli e dall’IIS Mattei di Vasto, è stata l’occasione per incontrarsi e scambiare esperienze traendo spunti interessanti per lo sviluppo del progetto. Sette i laboratori tematici proposti a studenti, docenti e imprese: Alla scoperta del mondo delle notizie, Fotografia e videomaking nel giornalismo e nelle professioni, La scrittura nel giornalismo e nelle professioni, Le inchieste: il giornalismo come metodo di approfondimento, L’uso dei social a servizio dell’informazione, Tecnologia e motivazione nella conduzione della redazione, Raccontare la propria impresa con lo storytelling. Nel corso della giornata sono stati tanti i momenti di confronto che hanno tenuto viva l’attenzione dei ragazzi. Al mattino, prima dei laboratori, ci sono stati gli interventi di Renato De Ficis (Scuolalocale), Alessandro Obino (Exagogica) e Nicola Paglione (Plaza Vasto) che, partendo dalle proprie esperienze, hanno trasmesso alla platea di giovani l’importanza di acquisire un bagaglio di conoscenze e competenze che completi quando studiato sui banchi di scuola ed il giusto approccio per costruire validi percorsi professionali nel mondo globale.

Nel pomeriggio l’auditorium ha accolto un momento di confronto con due studenti, Sara Della Gatta (Mattioli Vasto) e Simone Bomba (Agrario Scerni), con Fabiola Lavecchia, giovane professionista impegnata nel mondo della comunicazione e degli eventi, e con il presidente di Pilkington Italia, Graziano Marcovecchio. Poi le premiazioni dei concorsi legati alle categorie speciali di Scuolalocale, Bullismo & Cyberbullismo e Industria 4.0. A vincere sono stati Antonietta Basilico, Ipsaar Marchitelli di Villa Santa Maria, Chiara Antenucci, IIs Mattioli di San Salvo, e Tamara Pezzotta, IIS Mattei di Vasto. Nel consegnare i riconoscimenti agli esperti che hanno animato i workshop, Ludovico Coppini (Gi Group) Alessandro Pace (Ass.Civico Zero), Justine Farina (Farmacia Di Nardo Labrozzi), Elio Bucciantonio (Submeet), Alessandro Obino (Exagogica), Michele D’Annunzio, Martina Luciani e Antonino Dolce (Zonalocale) e ai due istituti che hanno accolto l’evento, lo staff di Scuolalocale ha voluto esprimere la gratitudine al professor Rocco Ciafarone, ex dirigente scolastico dell’IIS Mattei, per l’entusiasmo e la passione con cui ha sostenuto il progetto sin dalla sua nascita. Ora la parola torna alle redazioni studentesche, previste in crescita anche per il prossimo anno scolastico e pronte a testare le nuove funzionalità che verranno sviluppate raccogliendo le idee proposte dagli studenti attraverso la piattaforma.