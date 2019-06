L’erba della discordia. Tiziana Magnacca rimprovera Pupillo: "Intervenire su strade e scuola"

Non solo le strade che aspettano da anni una sistemazione che tarda ad arrivare anche se ora i soldi ci sarebbero, adesso la Provincia è sotto accusa anche per l'erba non tagliata. A rimproverare e sollecitare il presidente Mario Pupillo questa volta è Tiziana Magnacca.

Il sindaco di San Salvo ha inviato stamatattina una lettera a Pupillo per chiedere di intervenire con urgenza per lo sfalcio dell’erba sulla strada provinciale che collega l’uscita dal casello dell’autostrada A14 al centro abitato. In particolare la Magnacca ha fatto notare al presidente provinciale che "in quel tratto di strada così importante il guardrail è completamente coperto dall’erba tanto da aver invaso la sede stradale, e altrettanto è accaduto per la segnaletica verticale".

“Mentre si continua a tergiversare sulla sistemazione degli asfalti per le strade di competenza provinciale e che vedono al momento interventi per la Trignina solo sulla carta – evidenzia il sindaco – cresce l’erba che aumenta i rischi per la percorrenza della strada provinciale. Segnaliamo anche la necessità di intervenire con urgenza per lo sfalcio dell’erba negli spazi verdi dell’Istituto superiore 'Raffaele Mattioli' di San Salvo".