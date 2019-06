I ragazzi della scuola media Rossetti secondi alle Olimpiadi del problem solving

Un traguardo straordinario è stato raggiunto dagli studenti dell’Istituto Comprensivo “Gabriele Rossetti” Simone Di Minni, Lorenzo Marangione, Arianna Melle e Carlo Monteferrante nelle Finali Nazionali di Problem Solving, tenutesi a Cesena, presso la sede di Ingegneria, Scienza ed Informatica della prestigiosa Università di Bologna, il 28 aprile 2018. La Finale Nazionale è stata l’ultima di una serie di gare, iniziate a dicembre nei singoli istituti, che hanno visto sfidarsi ragazzi di tutta Italia in problemi di matematica, informatica, logica, inglese ed italiano.

La nostra avventura è iniziata quando siamo arrivati, accompagnati dalla professoressa Emiliana Turchi, referente scolastico del Problem Solving e nostra guida in questa esperienza, il 27 aprile a Cesena, già affollata dalle numerose squadre avversarie... L’agitazione e la competizione erano palpabili! E’ stato per noi affascinante e stimolante mettersi in gioco, e anche quando non ancora conoscevamo il risultato della nostra prestazione, eravamo fieri di essere arrivati in Finale per rappresentare la nostra regione, la nostra città e il nostro Istituto in questo dinamico polo universitario.

Quest’esperienza ha significato davvero tanto per noi, perché ci ha permesso di confrontarci con decine di nostri coetanei di ogni parte d’Italia e di dimostrare il nostro impegno e le nostre competenze in una gara così importante e di un livello così alto. Le Olimpiadi di Problem Solving, infatti, vengono organizzate ogni anno dal MIUR e sono pensate per stimolare e spronare bambini e ragazzi della scuola primaria e della scuola secondaria a risolvere problemi che richiedono diverse capacità ricercate oggi anche nel mondo del lavoro, come il pensiero computazionale, il lavoro in team, le competenze informatiche e, appunto, la capacità di problem solving. Dopo la gara presso la facoltà di ingegneria, ci siamo spostati nell’Aula Magna della facoltà di psicologia, dove si è tenuta la premiazione delle squadre e dei ragazzi vincitori, nelle categorie di Coding, Makers e Problem Solving. E’ stata davvero emozionante ed esaltante l’attesa della proclamazione delle squadre che sarebbero salite sul podio.

Venti le squadre finaliste, le migliori, le vincitrici delle rispettive finali regionali... la sfida era davvero ardua! Ma con determinazione e soprattutto con tanto spirito di squadra e di collaborazione, abbiamo raggiunto il podio, classificandoci al secondo posto con soli due punti su cento di distacco dalla squadra prima classificata! E’ stato per noi un risultato desiderato e per cui ci siamo tanto impegnati, ma sentire proclamare il nome della nostra squadra è stato inatteso ed inaspettato, perché conoscevamo il nostro risultato e eravamo consapevoli del piccolo errore commesso che ha compromesso il raggiungimento del gradino più alto del podio.

Siamo davvero orgogliosi di questo risultato, perché ci siamo sfidati con le eccellenze nazionali e, come è stato ribadito anche dalla referente generale del progetto durante la premiazione, è stata una vittoria solo arrivare in finale, perché c’è stata una selezione su oltre 23.000 ragazzi partecipanti in tutta Italia... Questo secondo posto è veramente gratificante per noi! Dedichiamo questa vittoria alla nostra Scuola, ai nostri docenti, in particolare alla professoressa Turchi, alle nostre famiglie e a tutti i ragazzi che, con il loro impegno e la loro dedizione, vorranno dimostrare il valore della scuola, della conoscenza e della cultura come parte integrante della crescita personale e della comunità.

Di Minni Simone

Marangione Lorenzo

Melle Arianna

Monteferrante Carlo