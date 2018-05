Colpo notturno alla scuola di Castiglione Messer Marino, rubati 7 computer portatili

Colpo da oltre 2mila euro in portatili alla scuola di Castiglione Messer Marino. Il furto è avvenuto presumibilmente durante la notte. I ladri – come raccontato dall'Eco dell'Alto Molise – sono entrati molto probabilmente da una porta antipanico per poi raggiungere l'aula tecnologica. Questa pare sia stata aperta con la chiave che i ladri sapevano quindi dove trovare. All'appello stamattina mancavano 7 computer portatili. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione.

Non si arresta dunque la scia di furti che sta colpendo il comune dell'Alto Vastese. Sulla questione sicurezza il sindaco Felice Magnacca ha di recente convocato i cittadini durante il quale è emersa l'ipotesi di un'autotassazione per istituire un servizio di vigilanza privata.