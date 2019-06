Al liceo artistico l’incontro con il creatore di gioielli Fabrizio Tridenti

Il prossimo 11 maggio l'auditorium del Liceo Artistico Pantini-Pudente di Vasto ospiterà l'incontro con Fabrizio Tridenti dal titolo Il gioiello contemporaneo, nuove dinamiche creative.

L'artista Fabrizio Tridenti è un creatore di gioielli contemporanei, conosciuto anche lontano dai confini italiani avendo esposto le sue opere anche a Singapore. Opere che oltrepassano i confini tra design e arte contemporanea grazie all'uso di stili personali e innovativi con materiali alternativi. Non si tratta di monili convenzionali, il monile viene inteso non solo come accessorio ornamentale ma come un'opera d'arte.

Per l'artista Il gioiello contemporaneo o oggetto di design nasce da una sperimentazione, e da una ricerca di nuovi materiali e nuove forme che racchiudono in sé idee, progetti e la personalità stessa di un fare ed emblema di pura creatività.

L’appuntamento con Tridenti organizzato dalle Proff.sse Anna Maria Scopa e Maria Maffei si terrà venerdì 11 maggio dalle ore 10 presso l’Auditorium del Liceo Artistico “Patini-Pudente”, ci sarà una illustrazione del workshop gratuito rivolto agli studenti del Liceo Artistico e all’intera cittadinanza invitata a partecipare.