Buona prova della RM Italia - Forno Raspa al 3° Trofeo Ciclopazzi

Ottimi risultati per la RM Italia-Forno Raspa di San Salvo nella gara ciclistica amatoriale 3° Trofeo Ciclopazzi, organizzato dalla omonima società nella contrada Sant’Egidio a Lanciano. All’appuntamento, valevole per la Coppa Abruzzo e Molise Uis, hanno partecipato circa 90 ciclisti che si sono sfidati su un circuito percorso più volte fino a coprire i 60 km. previsti. “Lo scenario indubbiamente accogliente – raccontano i partecipanti sansalvesi - vedeva i corridori inerpicarsi su alcune salite inedite e nel loro sudore si leggeva il desiderio di arrivare sempre più veloci verso un arrivo quasi a comparare gli effetti dolci e assaporanti della primavera”.

La RM Italia-Forno Raspa di San Salvo ha conquistato ben 5 podi più l’aggiudicazione del Trofeo di gara quale migliore Società rappresentata. Premiati i corridori Massimo Pezzotta, Antonio Rossano e Adelchi Paglione (primo, terzo e quinto di Cat. M4), Renato Giardino (quinto di cat. M5), Giuseppe Natarelli (quarto di cat. M6). Per i sansalvesei altre importanti posizioni in classifica con il piazzamento di Marco Lucci (sesto di cat.M2) e Fabio Di Nanno (sesto di cat.M5). Ottima l’organizzazione curata da Ermanno D’Alessandro della ASD Ciclopazzi, Umberto Capozzucco della UISP Abruzzo e non meno positivo e preciso il lavoro effettuato dalla Giuria, dalle Forze dell’Ordine e da tutti gli altri partecipanti.

Il prossimo 20 maggio diversi atleti della RM Italia-Forno Raspa di San Salvo saranno presenti alla “Novecolli” di Cesenatico, una delle più belle Gran Fondo d’Italia, “a dimostrazione che il Ciclismo rappresenta uno Sport di dura e immane fatica, ma che nel contempo incide nell’animo di questi sportivi dei ricordi di avventure stellari e indelebili”.