Via Martiri della Libertà off-limits per i pedoni: erba alta e polloni ostruiscono i marciapiedi

Erba incolta e polloni che spuntano dagli alberi non potati ostruiscono il passaggio dei pedoni. Queste foto sono state scattate in via Martiri della Libertà a Vasto.

Vegetazione trascurata viene segnalata anche nella parallela via Mario Molino.

Nei giorni scorsi, Zonalocale ha parlato anche del degrado nella ex stazione ferroviaria di piazza Fiume che, ormai da 10 anni, è stata trasformata in un parcheggio da circa 700 posti nel cuore di Vasto Marina [LEGGI].

All'interno di quell'area di risulta, passerà la Via Verde della Costa Teatina, la pista ciclopedonale in costruzione da Francavilla al Mare a Vasto.