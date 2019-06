Vasto, confermata la Bandiera Blu per le spiagge di Vignola e Punta Penna

Vasto ottiene la sedicesima Bandiera Blu consecutiva. Il vessillo della Fee (Fondazione per l'educazione ambientale) sventolerà anche quest'anno sulle spiagge di Vignola e Punta Penna.

"Proseguirà l'impegno affinché, già dal prossimo anno, il riconoscimento possa essere esteso all'intera costa cittadina", promette il sindaco, Francesco Menna, che stamani, insieme al consigliere comunale Marino Artese, ha ritirato il simbolo delle acque di balneazione pulite.

"L’attribuzione della Bandiera Blu - commenta il primo cittadino - è il risultato di un lavoro sinergico promosso, durante tutto l’anno, dall’Amministrazione Comunale.

Quotidianamente infatti ci spendiamo in prima persona su tematiche centrali per questo territorio come le strategie di un turismo sostenibile, la qualità dell’ambiente naturale, il benessere dei cittadini e dei visitatori.

Insieme alla bandiera verde, che abbiamo ricevuto nelle scorse settimane, consideriamo questo riconoscimento come un importante volano di promozione della nostra città per l’imminente stagione estiva".