Ricerca dispersi con le unità cinofile, protezione civile abruzzese a lezione da Armando Rucci

E' stato il vastese Armando Rucci, docente nazionale federale Fisa, a tenere le lezioni di ricerca in superficie e tra le macerie con l'ausilio dei cani nell'ambito della due giorni di esercitazioni della protezione civile abruzzese.

"Nelle giornate del 28 e 29 aprile - si legge in un comunicato - si sono svolte a Loreto Aprutino due giornate di esercitazione per la Protezione Civile. Nella giornata del 28, si sono tenute, con l'ausilio di protezioni civili locali, vigili del fuoco e Croce Rossa Italiana, simulazioni di evacuazione per terremoto di alcuni quartieri di Loreto Aprutino, provvedendo al recupero di persone ferite rimaste sotto le macerie.

Il 29 simulazione di ricerca in superficie con l'ausilio di unità cinofile. Prima degli eventi, la Fisa (federazione italiana salvamento acquatico) ha tenuto dei briefing per spiegare alle varie protezioni civili intervenute le esercitazioni relative a questo tipo di interventi.

Le lezioni sulle attività di ricerca in superficie e macerie con l'ausilio dei cani sono state impartite da Armando Rucci, docente Nazionale Federale Fisa".

Conosciuto a livello nazionale tra i migliori istruttori cinofili per le emergenze, Rucci è stato presente con le sue unità cinofile negli ultimi eventi sismici. Alla manifestazione erano presenti le varie autorità e anche l'assessore regionale alla Protezione civile, Mario Mazzocca.