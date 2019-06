Posti di lavoro a rischio, Castaldi, Grippa e Smargiassi: "Pronti alla battaglia per il territorio"

Sono disponibili a creare una rete che coinvolga i rappresentanti istituzionali del Vastese e difenda i posti di lavoro a rischio. I parlamentari del Movimento 5 Stelle, Gianluca Castaldi e Carmela Grippa, e il consigliere regionale Pietro Smargiassi rispondono all'appello lanciato nei giorni scorsi dal sindacato e scrivono al segretario provinciale della Cgil, Germano Di Laudo.

"In questi giorni - ricordano i tre rappresentanti del M5S - a fronte di una evidente situazione di crisi che coinvolge alcune grandi e significative aziende industriali del nostro territorio come NSG Pilkington e TE Connectivity, viene chiesto a forze politiche, Parlamentari e Consiglieri Regionali, un rinnovato impegno di contrasto della crisi occupazionale che investe il nostro territorio. Dichiariamo, senza ombra di dubbio, la nostra disponibilità, a tutti i livelli istituzionali (Regione, Camera, Senato), nel rappresentare le istanze provenienti dal nostro territorio. Istanze che vogliamo, nel contempo, contribuire a determinare.



Per sviluppare una strategia concreta di sviluppo economico è necessario comprendere i limiti degli attuali paradigmi che guidano la dimensione produttiva, i servizi, gli assetti territoriali. Solo per fare un esempio, porre l’accento sui caratteri della trasformazione industriale 4.0 deve significare che bisogna rendere evidente anche la contraddizione sociale di fondo, ossia quella tra chi decide e chi subisce le nuove regole produttive.



Sappiamo bene che non solo il nostro territorio è attraversato da dimensioni di ristrutturazioni produttive di una certa rilevanza, ma anche l'intera Regione: l’Abruzzo ha perso 4.206 imprese in 5 anni (secondo uno studio condotto dal Cna). A chiudere sono maggiormente le piccole e medie imprese, proprio quelle che danno lavoro al 54% degli abruzzesi; 11 mila abruzzesi hanno lasciato la Regione per cercare lavoro altrove, 15 mila posti di lavoro sono andati persi.

Il comunicato della Cgil del 16 aprile 2018, nel quale si vuole determinare un coinvolgimento di 'rappresentanti istituzionali, imprenditoriali e della politica' per costruire una Retein grado di determinare un nuovo futuro dei nostri territori, ci trova pienamente concordi e disponibili.



Siamo disponibili ad una battaglia per ridare, in primis, dignità al nostro territorio attraverso una sua rivitalizzazione sostenibile. Una nuova e diversa pianificazione delle infrastrutture, anche digitali, deve avvenire in funzione di un territorio più connesso al suo interno e verso il mondo che lo circonda. Senza un degno sistema di trasporti, di reti (stradali,

ferroviarie, digitali, territoriali) - ammoniscono Castaldi, Grippa e Smargiassi - non si ha attrattiva, non si valorizzano le risorse ambientali, non si difendono dallo spopolamento le aree interne, non si crea futuro e non si ridetermina una nuova sostenibilità sociale".