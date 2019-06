La Vasto Basket under 20 in campo per la finale regionale contro Roseto

Ancora un appuntamento importante per la Vasto Basket che, ieri sera, ha conqusitato con la prima squadra l'accesso alla finale playoff del campionato di serie C silver [LEGGI]. Questa sera, lunedì 7 maggio, alle 20.15 al PalaBCC, i ragazzi dell'under 20 scenderanno in campo nella finale regionale di ritorno contro la Roseto Sharks Academy. Nella sfida d'andata i biancorossi allenati da Luca Maggipinto sono stati sconfitti con un distacco di 11 punti.

Nella sfida di questa sera bisognerà andare a caccia di una vittoria ribaltando lo svantaggio in termini di punti (quindi vincere con almeno 12 punti di scarto) per conquistare il titolo di campioni regionali under 20. Ai giovani biancorossi, molti dei quali sono presenza fissa anche in prima squadra, qualità ed entusiasmo non mancano di certo e stasera servirà anche il sostegno del pubblico per provare a raggiungere un obiettivo davvero importante.