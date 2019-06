Seconda categoria: play off per l’Odorisiana, play out per la Virtus Tufillo

Mancava ormai un solo verdetto nel girone F di Seconda categoria: l'altra partecipante ai play out. A giocarsi la permanenza in Seconda sarà la Virtus Tufillo che ha perso per 2 a 1 in casa contro la Sansalvese (in una sorta di riedizione del play off di Terza di un anno fa). A spuntarla sono gli ospiti con le reti di Di Laudo e Argentieri, il gol dei padroni di casa è stato segnato dal redivivo Riccardo D'Ugo. I tufillesi ora dovranno vedersela con il Villa S. Maria in casa: due i risultati a disposizione per i biancazzurri, il pareggio e la vittoria.

La Sansalvese, invece, conclude positivamente la prima stagione in Seconda: un quinto posto e un piazzamento play off mancato di poco. Da segnalare in questa partita nella stessa azione il tiro al volo di Cordisco e la seguente sforbiciata di Larivera finiti entrambi sulla traversa (video in basso).

L'Odorisiana vince facile proprio contro il Villa S. Maria prossima avversaria della Virtus. 3 a 0 firmato da una doppietta di Di Matteo e la rete di Paul Berko. I biancoverdi affronteranno in casa il Di Santo Dioniso (4 a 0 alla già retrocessa Civitellese) in semifinale: la vincente dovrà vedersela in finale con il sorprendente Real Casale.

La stagione del Gissi si conclude con un pareggio contro l'Atletico Roccascalegna (D'Amico): resta il rammarico per l'obiettivo play off sfumato nella seconda parte di stagione.

Il primo campionato della neo società carunchiese nata dalla fusione tra le due precedenti finisce con una bella vittoria in casa contro il San Buono. Il solito Buba segna il primo gol-lampo dopo 7 secondi. Al 10' arriva il raddoppio di Diego Marianacci, al 20' Buba firma la doppietta personale. Nel secondo tempo accorcia per due volte il San Buono. Al 90'st arriva il quarto gol di Diego Marianacci.

L'ULTIMA GIORNATA

Gissi - Atletico Roccascalegna 1-1

Di Santo Dionisio - Civitellese 4-0

Quadri - Dinamo Roccaspinalveti 3-1

Carunchio - San Buono 4-2

Virtus Tufillo - Sansalvese 1-2

Odorisiana - Villa S. Maria 3-0

Riposano Palena e Real Casale

LA CLASSIFICA

Palena 64 (promossa in Prima categoria)



Real Casale 59 (finale play off)

Odorisiana 59 (semifinale play off)

Di Santo Dionisio 50 (semifinale play off)



Sansalvese 44

Gissi 42

Carunchio 33

San Buono 30

Quadri 30

Dinamo Roccaspinalveti 25

Atletico Roccascalegna 25



Virtus Tufillo 21 (play out)

Villa S. Maria 16 (play out)



Civitellese 8 (retrocessa in Terza categoria)

SEMIFINALE PLAY OFF

Odorisana - Di Santo Dionisio

PLAY OUT

Virtus Tufillo - Villa S. Maria