Il Vasto United blinda il secondo posto. Montalfano e Torrebruna scavalcano il Furci

A due giornate dal termine si sparigliano le carte dentro la zona play off. Il Vasto United vince contro il Carpineto Guilmi e blinda il secondo posto: 6 i punti di vantaggio sulla terza. Pioggia di gol nella partita terminata 6 a 4 per i biancorossi di mister De Ninis. Tre reti di Mirko Piccinini e una a testa di Basso Colonna, Alessio Valentini e Cristian Colantonio fanno volare lo United che è ormai quasi certo di disputare da favorita i play off. La neosocietà dell'Alto Vastese esce a testa alta con le reti di Saverio D'Addario (doppietta), Isacco Mastronardi e Gaetano Bologna.

Dietro si portano entrambe a quota 32 punti Montalfano e Torrebruna. I gialloverdi espugnano Scerni e si impongono per 3 a 1 sul Real San Giacomo con le reti di Joseph Miri (doppietta) e Giuseppe D'Adamo (per i padroni di casa Sabatini).

I granata, invece, battono a sorpresa il Furci per 2 a 1. Dopo essere andati in vantaggio con un rigore di Dario Lella, vengono raggiunti dal bomber Adrian Micle. Nella seconda frazione di gioco è Gennaro Farina, entrato dalla panchina, a segnare la rete decisiva che vale il sorpasso sul Furci. I ragazzi di mister Marra si ritrovano, così, in un sol colpo al quinto posto con tre punti di vantaggio sul Real Cupello che liquida per 6 a 2 la pratica Pollutri. 8 reti, 8 giocatori diversi in gol. Per i padroni di casa hanno segnato Daniel Scardigno, De Giacomo, Paolo D'Ovidio, Idris Antenucci, Renato Antonino e D'Adamo; per gli ospiti Di Dio e Francesco Abrescia.

Per la New Robur diventa sempre più difficile sperare nei play off. Oggi la formazione di Castiglione Messer Marino è stata battuta 3 a 2 in trasferta a Vasto dall'Atletico. Le reti biancorosse sono state segnate ancora dall'ottimo Bamba Kane (doppietta) e da Tumini al 90'st; la partita sembrava ormai avviata sul binario del pareggio con le reti gialloblù di Enzo Di Domenica e Cristian D'Ippolito.

Nella classifica marcatori Micle (Furci) si porta a quota 20, due reti in più di Di Marco (Casalanguida). Da registrare la scalata di Piccinini (Vasto United) che raggiunge le 14 reti agganciando il compagno di squadra Basso Colonna e Griguoli (Montalfano).

Domenica prossima due interessanti sfide. Innanzitutto, l'anticipo di play off tra Montalfano e Furci che servirà ad assicurarsi il miglior piazzamento in griglia. Da registrare, poi, il derby dell'Alto Vastese, sempre sentito, tra New Robur e Torrebruna. I castiglionesi per lasciare acceso il lumicino dei play off devono per forza vincere.

LA 9ª GIORNATA DI RITORNO

Vasto United - Carpineto Guilmi 6-4

Torrebruna - Furci 2-1

Real San Giacomo - Montalfano 1-3

Atletico Vasto - New Robur 3-2

Real Cupello - Pollutri 6-2

Riposa Casalanguida

LA CLASSIFICA

Casalanguida 47 (promossa in Seconda categoria)



Vasto United 38

Montalfano 32

Torrebruna 32

Furci 30



Real Cupello 27

New Robur 24

Real San Giacomo 17

Atletico Vasto 20

Carpineto Guilmi 13

Pollutri 2

LA PROSSIMA GIORNATA

Casalanguida - Atletico Vasto

Furci - Montalfano

Carpineto Guilmi - Real Cupello

Pollutri - Real San Giacomo

New Robur - Torrebruna

Riposa Vasto United

LA CLASSIFICA MARCATORI

Adrian Micle 20 Furci Giuseppe Di Marco 18 Casalanguida Paolo Griguoli 14 Montalfano Mirko Piccinini 14 Vasto United Basso Colonna 14 Vasto United Rocco Colombaro 12 Montalfano Saverio D’Addario 10 Carpineto Guilmi Antonio D’Addario 9 Furci/Casalanguida Michele Massari 8 Vasto United Daniel Scardigno 8 Real Cupello Yaya Bayo 7 Atletico Vasto Enzo Sabatini 7 Real San Giacomo Dario Lella 7 Torrebruna Bamba Kane 7 Atletico Vasto Cristian D’Ippolito 7 New Robur Davide Magnacca 6 New Robur Gabriele Natale 6 Casalanguida Danilo Muscariello 6 Atletico Vasto Alessio Pelliccia 6 Torrebruna Nicola Argentieri 5 Furci Andrea Novello 5 Casalanguida Alessio Fizzani 5 Montalfano Giuseppe Sciartilli 5 New Robur Antonio Del Vecchio 5 Casalanguida Gennaro Farina 5 Torrebruna Andrea Franchella 4 Furci Pasquale Smiles 4 Montalfano/Real San Giacomo Niko Di Croce 4 Casalanguida Matteo Mascitelli 4 Casalanguida David D’Ascenzo 4 Real San Giacomo Luigi Tana 4 Real Cupello Andrea Budano 4 Atletico Vasto Marco Rezzuto 3 Montalfano Domenico Desiderio 3 Torrebruna Giuseppe Frasca 3 Pollutri Giacomo De Francesco 3 Real Cupello Ermindo Argentieri 3 Furci Stefano Cianciosi 3 Furci Giuseppe D’Adamo 3 Real Cupello/Montalfano Idris Antenucci 3 Real Cupello Renato Antonino 3 Real Cupello Geremia Forlante 2 Carpineto Guilmi Domenico Lapenna 2 Furci Pietro Borc 2 Furci Kevin Antenucci 2 Real Cupello Francesco Ottaviano 2 Real San Giacomo Francesco Bellisario 2 New Robur Endrio Borrelli 2 Montalfano Nicola La Fratta 2 New Robur Michelangelo Fangio 2 New Robur Dante Berardi 2 Carpineto Guilmi Francesco Marianacci 2 Torrebruna Simone D’Ottavio 2 Furci Loris Di Fonzo 2 Real San Giacomo Alessio Valentini 2 Vasto United Gaetano Bologna 2 Carpineto Guilmi Jospeh Miri 2 Montalfano Francesco Abrescia 2 Pollutri Francesco P. S. Tumini 2 Atletico Vasto Enzo Di Domenica 2 New Robur Giacomo Menna 1 Casalanguida Gabriel Lima 1 Real San Giacomo Tony Mucilli 1 New Robur Duilio Di Paolo 1 Carpineto Guilmi Antony Frasca 1 Montalfano Piervincenzo Finamore 1 New Robur Danilo Salvatore 1 New Robur Claudio Marcucci 1 Atletico Vasto Andrea Mariotti 1 Pollutri Marco Di Lena 1 Torrebruna Samuele Pollutri 1 Real Cupello Loris Catalano 1 New Robur Marco Caruso 1 New Robur Daniele Carulli 1 Real San Giacomo Romualdo Vitulli 1 Casalanguida Damiano Menna 1 Casalanguida Gianni Fornaro 1 Pollutri Mirco Ninni 1 Torrebruna Basso Di Campli 1 Vasto United Pischetola 1 Vasto United Can Mauro Tosun 1 Vasto United Alfredo Bevilacqua 1 Real Cupello Nicolas Falcitelli 1 Real Cupello Stefano Pallotta 1 Pollutri Osvaldo Mucilli 1 New Robur Giuseppe Travaglini 1 Furci Mattia Di Matteo 1 Vasto United Simone D’Alberto 1 Montalfano Michele Di Marco 1 Casalanguida Nicola Colamarino 1 Furci Elian Del Re 1 Pollutri Boiro Ibrahima 1 Furci Donato Di Croce 1 Casalanguida Davide Pasciullo 1 Torrebruna Gianmatteo Santini 1 Atletico Vasto Luca D’Adamo 1 Pollutri Andrea Pachioli 1 Pollutri Davide Di Ninni 1 Vasto United Giampiero Raimondi 1 Atletico Vasto Jarju Ebrahim 1 Pollutri Bakary Bah 1 Pollutri Andrea Di Santo 1 Furci Cristian Colantonio 1 Vasto United Isacco Mastronardi 1 Carpineto Guilmi De Giacomo 1 Real Cupello Paolo D’Ovidio 1 Real Cupello Marco Di Dio 1 Pollutri