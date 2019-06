La Madogas San Gabriele chiude la stagione in C con una vittoria a Sambuceto

Si chiude con una vittoria in casa del Sambuco Volley la stagione 2017/2018 della Madogas San Gabriele in serie C. Le vastesi, reduci dalla trasferta di ieri a Pineto per il recupero di campionato, si sono imposte per 3-2 conquistando due punti in classifica che permette loro di agganciare Termoli a quota 39 in classifica. Con la salvezza già in tasca Miscione e compagne hanno potuto giocare queste ultime sfide con maggiore tranquillità mentale e sfruttando la coda della serie C come banco di prova per il campionato under 18 in cui vanno a caccia della qualificazione alle finali nazionali.

A Sambuceto la San Gabriele è partita bene chiudendo il primo set sul 25-23. Poi un calo di concentrazione ha permesso alle padrone di casa di pareggiare i conti vincendo 25-17. Stesso copione nella seconda parte di gara, con le vastesi avanti 2-1 (25-19) e poi le ragazze del Sambuceto a pareggiare sul 2-2 (25-18). Nel tie-break, però, è venuta fuori la maggior voglia di chiudere con una vittoria delle vastesi che, con un perentorio 15-5, si sono aggiudicate set e partita.

"Due partite in trasferta in due giorni sono state una prova davvero dura - commenta Peppe Del Fra a fine gara -. Se ieri siamo tornati a casa solo con tanti complimenti per la qualità del gioco, oggi riportiamo a Vasto anche gli ultimi punti della stagione. Per come avevamo iniziato, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto, chiudiamo il campionato regionale in crescita. Ora le ragazze avranno due giorni di riposo per poi andare martedì a L'Aquila per il ritorno della semifinale regionale under 18. Volevamo la salvezza ed è arrivata senza tanti affanni, ora concentriamoci sull'obiettivo che l'anno scorso ci è sfuggito per un soffio ma che ora vogliamo inseguire con tutte le nostre forze.

La classifica: 72 Do.Gi. Gioielli Arabona; 67 Pall. Giulianova; 59 Cus L'Aquila; 55 Pall. Pineto; 41 Pescara 3; 39 Sim One Termoli, Madogas San Gabriele; 38 Re-Hash Nereto; 37 Volley Ball Lanciano; 35 Sambuco Volley; 23 Pratola; 19 Dannunziana; 9 Nuova Scuola Pall. Teramo; 7 Montesilvano