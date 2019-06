Gran Premio di Spagna, Iannone scatterà dalla 7ª posizione

Andrea Iannone scatterà dalla 7ª posizione nel Gran Premio di Spagna, quarta tappa della stagione 2018 della MotoGp. A Jerez il più veloce in qualifica è stato Cal Crutchlow (1'37.653) che ha conquistato la pole position davanti a Dani Pedrosa (1'37.912) e Johann Zarco (1'37.56). In seconda fila Lorenzo, Marquez e Rins, poi Iannone, Dovizioso, Petrucci, Rossi, Vinales e Miller.

Dopo la buona prova ad Austin, culminata con il podio di Andrea Iannone [LEGGI], la Suzuki ha dimostrato di essere in crescita anche sul tracciato spagnolo. Domani, con gara che inizierà alle 14, il pilota vastese cercherà di dare continuità ai suoi progressi per togliersi ancora altre soddisfazioni in un periodo in cui il mondo della MotoGp è in fibrillazione per la definizione dei team per la prossima stagione.