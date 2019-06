Federico Antenucci in festa con la Virtus Servigliano per la promozione in C1

Con la quattordicesima vittoria su quattordici partite la Virtus Servigliano di Federico Antenucci ha chiuso il campionato di serie C2 di tennistavolo già vinto con due giornate d'anticipo. Per il giovane pongista vastese quella fatta con la squadra marchigiana nella stagione 2017/2018 è stata la prima esperienza fuori regione e, oggi, si è conclusa con la promozione in serie C1 che lo vedrà certamente protagonista nella prossima stagione.

Oggi, a Servigliano, la sfida contro il Senigallia, che ha chiuso il campionato al secondo posto, è stata l'occasione per far festa con i tanti appassionati di tennistavolo che hanno seguito i giallorossi per tutto il campionato. La vittoria odierna per 5-0, con due punti di Antenucci, due di De Vecchis e uno di Mosconi, ha fatto chiudere alla Virtus Servigliano la stagione da imbattuta.

Felicissimo, a fine partita, Federico Antenucci che oggi era sostenuto da familiari e amici arrivati da Vasto. "Vorrei ringraziare la società, questa per me è stata una grande stagione. Un grande grazie ai miei compagni, Censori, De Vecchis e capitan Mosconi. Non mi è mai capitato di vivere una stagione con 14 partite vinte su 14. Abbiamo una grande società e un grande presidente. Grazie al Servigliano che mi ha voluto fortemente e sono davvero felice di vestire questa maglia. Ora siamo in C1 e Servigliano può far festa".