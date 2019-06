Corsa e camminata fino a Gissi con Atletica Vasto e Walk & Run Free Vasto

Torna l'allenamento collettivo da Vasto a Gissi promosso dall'associazione sportiva Atletica Vasto e dal gruppo Walk & Run Free Vasto, capitanati da Marcello Benoit Fioravante e da Luigi Di Corso. Il percorso tra Vasto e Gissi, all'insegna dell'amicizia e della fratellanza, è un appuntamento che torna domenica 6 maggio dopo qualche anno per iniziativa dei due sodalizi sportivi uniti da un forte gemellaggio che li porta spesso a partecipare a manifestazioni di sport e turismo.

"Per permettere la partecipazione di tutti l'appuntamento di domenica 6 maggio è alle 8.30 presso il PalaBCC (via dei Conti Ricci) per i runners. Ci sarà una tappa intermedia alle 9 circa presso il Santuario della Madonna delle Grazie a Monteodorisio. I camminatori si ritroveranno, invece, alle 9.30 al benzinario lungo la fondovalle Sinello".