Ratti a scuola, Bolognese e Travaglini: "C’è un programma di derattizzazione delle scuole?"

Dopo la sospensione delle attività didattiche nella scuola dell'infanzia di via Verdi [LEGGI], la presenza di ratti finisce in consiglio comunale. Marika Bolognese (San Salvo Democratica) e Fabio Travaglini (Più San Salvo) hanno presentato un'interpellanza sull'accaduto definito di una "gravità inaudita soprattutto in ragione delle gravissime conseguenze che potrebbero nuocere alla salute dei bambini e del personale scolastico".

La scuola riaprirà lunedì 7 maggio per consentire la derattizzazione e la sanificazione degli ambienti. I due consiglieri, nel frattempo, chiedono al sindaco Tiziana Magnacca:

"Se per le scuole di San Salvo vi è un programma specifico ed organizzato di derattizzazione e disinfestazione da topi, insetti e quanto possa nuocere alla salute dei bambini e di tutto il personale che fruisce delle strutture.

Se un simile episodio possa essere stato originato dalla mensa scolastica che insiste nello stesso istituto.

In quali condizioni sono le fogne a servizio della scuola di via Verdi e in generale la rete fognaria della città.

Come intende l’amministrazione comunale prodigarsi affinché questi deprecabili e gravissimi episodi non abbiano più a verificarsi".