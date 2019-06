La Vasto Basket cade a Silvi, per conquistare la finale dovrà vincere gara 3

Sarà gara 3, in programma domenica sera al PalaBCC, a stabilire chi tra BCC Ge.Vi. Vasto Basket e Pallacanestro Silvi accederà alla finale playoff del campionato di serie C silver. Dopo la vittoria tra le mura amiche in gara 1, la Vasto Basket ha perso gara 2 in casa di un Silvi capace di infliggere 20 punti di distacco ai biancorossi.

Dopo una partenza sprint, passando avanti per 17-8, la squadra di coach Gesmundo ha subito la rimonta dei padroni di casa che li hanno dapprima raggiunti sul 17-17 di fine primo quarto, e poi superati. Ierbs e compagni hanno provato a tenere botta ma non sono riusciti a riacciuffare il Silvi che, nel terzo e ultimo quarto, ha incrementato il suo vantaggio. Coach Gesmundo, nel corso della sfida, ha dovuto anche far fronte al forfait di Dipierro, che ha subito un colpo ad una mano.

Archiviata questa sfida la Vasto Basket dovrà recuperare energie fisiche e mentali per la decisiva gara 3 in cui far valere l'inviolabità stagionale del palazzetto di via dei Conti Ricci. Sarà una sfida da dentro o fuori, chi vince vola in finale contro la vincente del confronto tra Magic Chieti e Termoli, anche loro arrivate a gara 3. L'appuntamento per gli appassionati di palla a spicchi è per domenica sera (probabile inizio alle 19), per sostenere la Vasto Basket verso la conquista della finale playoff.

Pall.Silvi - BCC Ge.Vi. Vasto Basket 79-59 (17-17; 42-39; 62-48)

Silvi: Bragante ne, Di Giandomenico 19, Di Giorgio 13, Di Febo 2, Pappacena 7, Sulpizi 3, Adonide Ant. 0, Romagnoli 0, Assogna 17, Adoni Ang. 13, Antonini 5. Coach: D’Alberto

Vasto: Dipierro 2, Marino 3, Di Tizio 12, Pace 11, Oluic 14, Paggi 9, Ierbs 3, Flocco 5, Peluso 0, D’Annunzio ne, Di Rosso 0, De Guglielmo 0. Coach: Gesmundo