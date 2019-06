La Madogas San Gabriele sconfitta nel recupero a Pineto

Sconfitta per la Madogas San Gabriele nel recupero di campionato in casa del Pineto, penultimo impegno stagionale in serie C. Per le vastesi il match è iniziato subito in salita, con le padrone di casa che hanno vinto il primo set 25-23. Nel secondo parziale Miscione e compagne hanno condotto la gara fino al 21-16 salvo poi lasciare spazio al Pineto che, con un incredibile break, ha chiuso avanti 25-21. Le vastesi hanno provato a rifarsi sotto nel terzo set, vinto ai vantaggi 28-26 ,a poi hanno di nuovo ceduto di fronte al gioco delle avversarie che hanno conquistato parziale e partita.

"Alcune buone cose le abbiamo fatte - commenta coach Del Fra - ma ci è mancata la continuità. Loro sono un'ottima squadra, la loro classifica lo dimostra, a noi è mancata forse quell'agonismo necessario per fare risultato. Ora ci manca quest'ultima partita a Sambuceto per cercare di chiudere nel migliore dei modi il campionato di serie C e poi iniziare a pensare alla semifinale di ritorno del campionato under 18 a L'Aquila".