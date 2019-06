San Salvo, entro il 18 maggio le domande per il "sostegno al reddito"

“Il Comune di San Salvo non ha mai abbassato il livello di attenzione verso le fasce più deboli. Anche quest’anno, per contrastare la situazione di emergenza sociale determinata dalla crisi economica in cui versano le famiglie, abbiamo attivato 18 nuove borse lavoro per sostenere il reddito dei nostri concittadini” lo ha dichiarato il sindaco Tiziana Magnacca nell’annunciare il nuovo avviso di “Sostegno al Reddito”.

La scadenza per la presentazione è fissata entro le ore 12.00 del 18 maggio 2018 ed è riservata per i residenti che risultino disoccupati da almeno tre mesi, con minori a carico, con risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamento) ad esclusione del licenziamento per giusta causa o volontario, con minori con sfratto abitativo esecutivo in atto con invalidità civile o disabilità.

Si può prendere visione del bando sul sito del comunale www.comune.sansalvo.gov.it per poter verificare i requisiti di ammissione oppure rivolgendosi direttamente allo sportello del Segretariato sociale in piazza Giovanni XXIII dove si potrà essere anche assistiti nella compilazione della domanda.

“Con queste nuove diciotto borse lavoro – commenta l’assessore alle Politiche sociali Oliviero Faienza – continuiamo ad avere il nostro sguardo nel sostenere le famiglie con minori a carico e in particolare a chi non ha lavoro”.

La selezione dei partecipanti avverrà attraverso un colloquio individuale finalizzato all’accertamento di competenze e attitudini.