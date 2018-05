Motocross, per il DDC Racing Team ottima prova nella prova regionale a Colle Teste

Il 1° maggio il crossodromo Colle Teste di Castel di Sangro ha ospitato la gara regionale Asi di motocross a cui ha preso parte con tanti dei suoi piloti il DDC Racing Team capitanato da Daniele Di Cicco, anche lui in gara e vittorioso nella categoria Expert MX1. Sul podio anche il suo socio e punto di riferimento per il team, Gianni Giancristofaro, 3° classificato nella categoria Expert MX2.

"Ma la nostra grande soddisfazione - commenta Di Cicco - è stata vedere sul podio i ragazzi che seguiamo in allenamento da qualche anno nelle categorie MX2 Expert e Sport e soprattutto vedere nelle posizioni più alte e a metà classifica chi era alla sua prima esperienza in campionato nella categoria esordienti".

A Colle Teste sono arrivati i successi di Antonio De Filippis nella categoria Sport MX2 e Nicolas Tumini nella categoria Master MX2. Sul podio Samuele Cuniberti, 2° classificato nella cat. MX2, ed Emanuel Casalanguida 3° classificato nella cat. Expert MX2. Poi 4° posto in classifica per Fabio Razionale nella cat. Esordienti MX2 e 9° posto per Davide Pasquini nella cat. Esordienti MX2, 17° posto per Nando Fioriti nella cat. Esordienti MX2, 19° posto per Matteo Pasquini nella cat. MX2 dopo una brutta caduta in gara 1 e 21° posto per Fabio Valerio nella cat. Esordienti MX2 -

"Il motocross è uno degli sport a due ruote più spettacolare. Il mio team si allena almeno tre volte alla settimana - racconta Daniele Di Cicco - girando un po' in tutto l'Abruzzo e, nel weekend, si va anche fuori regione perché ci si allena prevalentemente nelle piste dove si disputeranno le gare di campionato. L’allenamento è fondamentale per un pilota di motocross; ci si allena simulando le manche da disputare perché è la resistenza che fa la differenza e, soprattutto, non si deve cadere mai. Sono molto soddisfatto dei risultati del mio team, insieme al mio amico e mentore Gianni Giancristofaro abbiamo lavorato tanto per questo progetto e da qualche anno il nostro impegno sta dando i suoi frutti. Il nostro team sta crescendo, attualmente ci sono 30 piloti iscritti in gare Regionali ASI, FMI e, nel campionato nazionale Italiano FMI motocross 125, abbiamo il pilota Nicolas Tumini che, nell’ultima gara (terza prova dell’Italiano FMI) a San Severino Marche, si è qualificato in dodicesima posizione su 40 piloti partecipanti".