La comunità Salesiana pronta per accogliere la visita di Don Stefano Martoglio

Dal 4 al 6 maggio la comunità Salesiana di Vasto accoglierà Don Stefano Martoglio, primo consigliere del Rettor Maggiore, don Angel Artime, per la regione Mediterranea della congregazione, un'area che comprende Italia, Medio Oriente, Portogallo e Spagna. Don Martoglio sarà accolto dal direttore e parroco Don Massimiliano Civinini e dai suoi confratelli e incontrerà la comunità parrocchiale, gli educatori e i giovani dell'Oratorio. "Saranno giornate di incontro e confronto - spiega Don Civinini sul sito dell'Opera Salesiana | LEGGI - in cui, assieme al nostro Consigliere Regionale, rifletteremo sulla situazione attuale e guarderemo alle direzioni da prendere per la nostra comunità. Per questo invito tutti a partecipare agli appuntamenti previsti".

Il programma

4 maggio

18.00 - Buonasera in Oratorio

18.15 - Incontro con la Famiglia Salesiana (Cooperatori, Amici di Don Bosco, Ex Allievi)

19.30 - Vespri

21.00 . Consiglio della CEP e Consiglio dell'Oratorio

5 maggio

15.00 - Incontro in Chiesa con catechisti, educatori AC, capi Scout, animatori ADS, allenatori

15.45 - Incontro in Chiesa con bambini e ragazzi

16.00 - Incontro in Chiesa con i giovani

18.00 - Messa con parrocchiani e gruppi di adulti

19.00 - Assemblea della CEP

19.45 - Sabato comunitario

6 maggio - festa di San Domenico Savio

9.30 - Messa solenne

15.00 - Gita della comunità a Manoppello al Volto Santo