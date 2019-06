I "nasi rossi" donano 8 poltroncine al reparto pediatrico del "San Pio"

L’associazione di volontariato “Ricoclaun”, conosciuta nel territorio per il suo impegno nella clown terapia nell’ospedale di Vasto, nell’Istituto San Francesco, nella Casa di Riposo Sant’Onofrio e nella Casa Famiglia Genova Rulli di Vasto, ha donato oggi al reparto pediatrico dell’ospedale “San Pio” di Vasto 8 poltroncine per consentire un migliore confort alle mamme dei bimbi ricoverati nel reparto.

Oggi alla presenza del Direttore Sanitario dr.ssa Rosanna Florio, della dr.ssa Anna Rita Pietrocola, del primario dr. Lidio D'Alonzo, della Caposala Maria Concetta Regia Corte, di tutto il personale sanitario in turno, della maestra in ospedale Paola Matrella e dei bimbi e genitori ricoverati, la Ricoclaun ha consegnato le 8 poltroncine. Sono in ecopelle, reclinabili completamente, in modo da garantire un certo relax del genitore, anche di notte.

Il progetto segue tutta una serie di donazione che ha fatto la Ricoclaun in ospedale e in particolare in Pediatria, dai pannelli decorativi realizzati con il finanziamento del Consiglio dei Ministri nel 2010, realizzati dal liceo artistico; ai televisori acquistati con il finanziamento della Banca D’Italia e della Bper di Vasto; agli adesivi sulle porte delle varie stanze del reparto con la decorazione di simpatici animali fatte a Natale 2017.

La grande collaborazione,condivisione e sinergia tra la Ricoclaun e l’ospedale di Vasto, grazie in modo particolare alla sensibilità del Direttore Sanitario dr.ssa Rosanna Florio e di tutto il personale sanitario dell’ospedale, rende possibile un percorso di ricezione della necessità generale di migliorare l’accoglienza dei pazienti e l’umanizzazione dell’ospedale. Si crea cioè un’alleanza terapeutica, che vede coinvolti tutti coloro che svolgono un ruolo nell’esperienza di ospedalizzazione: medici, infermieri e non ultimi i volontari presenti, tra cui la Ricoclaun.

Sia il Direttore Sanitario che il Primario del reparto pediatrico hanno ringraziato moltissimo la presidente della Ricoclaun Rosaria Spagnuolo e tutti i volontari clown Ricoclaun, sia per il loro impegno costante nel diffondere il buonumore e creare un clima positivo e allegro nei reparti in cui entrano in azione, sia per l’attenzione che hanno nell’accogliere le esigenze del reparto, favorendo di conseguenza la degenza.

Le tante iniziative che che la Ricoclaun svolge nell’Ospedale di Vasto, oltre la clown terapia , come la Musica in Cappella e in Reparto, il Cinema in Ospedale e il rendere anche più bello e confortevole il reparto pediatrico, rendono meno traumatico il ricovero, dando sostegno anche ai parenti. Un impegno importante, fondamentale che crea una collaborazione positiva tra operatori sanitari e Ricoclaun.

Per chi volesse avere maggiori informazioni sull’associazione Ricoclaun e magari sul prossimo corso di formazione Clown, può consultare il sito www.ricoclaun.it.

Rosaria Spagnuolo - presidente Ricoclaun