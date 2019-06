Ambulanza finisce tra i campi a Monteodorisio, strada chiusa per il recupero del mezzo

Un'ambulanza è finita fuori strada a Monteodorisio questa mattina durante le forti piogge che hanno interessato il territorio. Il mezzo stava percorrendo la scorciatoia comunale che dal centro abitato porta alla fondovalle Sinello quando ha saltato la scarpata ribaltandosi probabilmente sbandando a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia (pare che l'autista l'abbia imboccata per errore).

Il mezzo fortunatamente non aveva pazienti a bordo e il personale presente non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cupello e i vigili urbani di Monteodorisio. La strada è stata chiusa per permettere il recupero del mezzo, un'operazione molto complessa considerato anche l'esiguo spazio di manovra a disposizione del carro attrezzi.

La pericolosità della strada, soprattutto durante le precipitazioni, è confermata anche da una seconda uscita di strada. Questa volta si è trattato di una Fiat Panda finita dentro la cunetta a bordo strada poco più a valle del tratto interessato dall'incidente dell'ambulanza.