Lavori di ammodernamento della rete idrica, niente acqua in alcune zone di Vasto

Domani, giovedì 3 maggio, mancherà l'acqua in alcune zone di Vasto. A comunicarlo è la Sasi con una nota:

"Si avvisa l’utenza che, per eseguire lavori di ammodernamento della rete idrica, giovedi 3 maggio dalle ore 8.30 alle ore 17 verrà sospesa l’erogazione idrica nelle zone: Incoronata, Punta Penna, Zona Industriale, Via Defenza e Via del Porto (da Vitulli Auto verso SS16 Nord).

Ci scusiamo per il disagio che ne potrà derivare, ma i lavori sono necessari per il miglioramento del servizio offerto".