Battuta L’Aquila, San Gabriele a un passo dalla finale regionale under 18

Tutto facile per la MadoGas San Gabriele nella partita d'andata della semifinale regionale under 18. Le ragazze allenate da Peppe Del Fra hanno battuto le pari età della Vigili Volley L'Aquila con un netto 3-0 (25-7/25-6/25-11) che vale tanto in termini di fiducia per come è maturato in vista della sfida di ritorno.

La squadra vastese è formata da giocatrici che militano nel campionato di serie C, per la formazione aquilana, reduce dalla finale territoriale persa contro Roseto, l'organico è composto da ragazze di serie D e Prima Divisione. Miscione e compagne hanno fatto valere le loro qualità e soprattutto la loro grande bravura al servizio. Emblematico in tal senso il turno in battuta di Giorgia Di Croce che, nel secondo set, ha servito per nove volte di fila, imprimendo una svolta decisiva al parziale.

Nel corso della partita Del Fra ha potuto variare soluzioni tattiche, dando campo anche a Felizzi e Bruni che completano l'organico della San Gabriele nel torneo under 18. Martedì prossimo le vastesi andranno a L'Aquila per la sfida di ritorno con l'obiettivo di centrare l'ennesima finale regionale in cui, in caso di passaggio del turno, incontreranno la vincente tra Roseto e Lanciano (oggi le frentane sono state sconfitte in trasferta).

"Siamo consapevoli delle nostre qualità - commenta Del Fra a fine partita - ma sappiamo che non dobbiamo mai abbassare la tensione. Oggi tutte le ragazze hanno fatto ottime cose, ottima la prova al servizio e grande qualità di Scotti nella distribuzione del gioco. Adesso abbiamo due partite di serie C (venerdì il recupero a Pineto e poi la sfida a Sambuceto) prima della semifinale di ritorno a L'Aquila. Chiuso il discorso salvezza in C dobbiamo lavorare per centrare il nostro grande obiettivo, l'accesso alle finali nazionali".