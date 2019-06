Auto rubata a Vasto ritrovata dalla municipale a San Salvo

Questa mattina nel corso di controlli mirati del territorio gli agenti della polizia locale di San Salvo hanno recuperato in via Toti un’auto parcheggiata e in evidente stato di abbandono.

“L’attenzione del controllo del territorio – dichiara il sindaco Tiziana Magnacca – è massima e quest’ultimo intervento dimostra come non debba mai venire meno”.

Dalle verifiche effettuate è risultato che la Ford Fiesta di colore scuro era stata rubata a Vasto lo scorso 1 luglio. Il mezzo era stato forzato ed erano stati collegati dei fili sotto lo sterzo per consentirne l’accensione. “Continua la nostra azione di legalità – conclude l’assessore alla Polizia Locale Fabio Raspa – ed è stato informato il legittimo proprietario dell’avvenuto ritrovamento”.