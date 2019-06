Trail dei Trabocchi, edizione di successo: "Grazie a chi ha collaborato e a tutti gli atleti"

Numero di partecipanti in crescita e livello tecnico elevato per una bella giornata di sport nella Riserva naturale di Punta Aderci. L'edizione 2018 del Trail dei Trabocchi, la quarta, va in archivio con la soddisfazione degli organizzatori per una manifestazione che si conferma sempre più interessante. Tanti gli atleti provenienti da fuori regione che sono rimasti affascinati dal percorso immerso nei colori primaverili della Riserva e che hanno colto l'occasione per visitare anche il centro storico di Vasto. Anche quest'anno la Podistica Vasto ha organizzato questa gara in collaborazione con il Cai di Vasto, Parks Trail, cooperativa Cogecstre e comune di Vasto.

"Vogliamo ringraziare tutti quelli che hanno contribuito allo svolgimento della gara - commenta Antonia Falasca, presidente della Podistica Vasto - e gli atleti che hanno scelto di partecipare a questo appuntamento in questo luogo così bello". Si chiude un'edizione "e già stiamo pensando all'anno prossimo - dice Tonino Baccalà, vicepresidente dell'associazione vastese -. Vogliamo ceh questo evento cresca di anno in anno".