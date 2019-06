Poste: "A Vasto e San Salvo pagamento delle pensioni a partire dal 2 maggio"

"A maggio le pensioni saranno in pagamento a partire da mercoledì 2". Lo comunica Poste Italiane.

"L’azienda consiglia di recarsi negli uffici postali in tarda mattinata oppure nel pomeriggio. A Vasto orario continuato 8.20-19.05 per l’ufficio postale di via Giulio Cesare, a San Salvo in via dello Sport.

I titolari di conto corrente BancoPosta e libretto di risparmio hanno comunque la possibilità di prelevare il contante in disponibilità sul proprio rapporto anche il primo maggio, utilizzando le carte elettroniche presso tutti gli sportelli ATM Postamat fino a 600 euro al giorno".