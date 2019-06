Con Marco Ligabue si chiudono i festeggiamenti della Madonna Incoronata

Il concerto di Marco Ligabue e i fuochi pirotecnici hanno chiuso ieri sera a Vasto i festeggiamenti in onore di Maria SS. Incoronata. Sono stati giorni segnati da appuntamenti religiosi e di divertimento in una festa sempre molto sentita non solo da chi abita nell'omonimo quartiere ma in tutta la città. Sabato pomeriggio la statua della Madonna è stata riportata in processione dalla concattedrale di San Giuseppe alla sua chiesa.

Sabato e domenica le celebrazioni eucaristiche presiedute da padre Eugenio Di Giamderardino e da padre Nicola Galasso, provinciale dei cappuccini. Ieri sera, per concludere le feste, il concerto del cantautore emiliano che ha richiamato tante persone. Nel corso della serata Marco Ligabue ha alternato i suoi brani con quelli dei grandi cantautori della musica italiana. Poi i fuochi pirotecnici hanno chiuso l'edizione 2018 della festa dell'Incoronata che ha coinvolto, come sempre, decine di volontari della parrocchia nella sua organizzazione, e tanti vastesi nel partecipare al tradizionale appuntamento.