Ai Campionati italiani giovanili di tennistavolo quattro medaglie per Gaia Smargiassi

Quattro medaglie, tre bronzi e un argento, sono il bottino con cui Gaia Smargiassi torna a casa dai Campionati Italiani giovanili di tennistavolo che si sono svolti a Terni. La pongista vastese ha iniziato a raccogliere medaglie, nella categoria Allievi, conquistando l'argento nel doppio misto con Riccardo Varone. Nel doppio femminile, invece, la coppia Gaia Smargiassi - Ginevra Giacobelli ha chiuso con un bronzo.

Un forte dolore alla spalla, per il riacutizzarsi di una borsite, ha condizionato le prestazioni della Smargiassi nella giornata di venerdì, dedicata ai singolari. Nel girone di qualificazione è riuscita comunque a battere tutte le avversarie chiudendo al primo posto con sei punti su sei. Il suo cammino è andato avanti sino alla semifinale, in cui si è dovuta arrendere al quinto set ad Aurora Cicuttini chiudendo così con la medaglia di bronzo.

Sabato è stata la volta della competizione a squadre, in cui Gaia Smargiassi ha difeso i colori della PG Frassati di Napoli, con cui quest'anno ha disputato il campuonato di serie A2. La squadra partenopea, guidata dall'esperto Aldo Pacchioli e con il prezioso sostegno di mister Eliseo Litterio, è arrivata fino alla semifiniale in cui è stata sconfitta dal Castel Goffredo. Per la PG Frassati terzo gradino del podio e medaglia di bronzo.

Sono dei Campionati Italiani da registrare positivamente per Gaia Smargiassi che, unica atleta della competizione, è salita per ben quattro volte sul podio. Torna a casa con quattro medaglie importanti che le danno ulteriore carica per proseguire nel suo percorso sportivo.